Xbox One, disponibile la nuova dashboard con interfaccia grafica rinnovata e opzioni aggiuntive

Continuano le novità da Microsoft, in questo caso su Xbox One, con il rilascio di un importante aggiornamento alla console che porta con sé la nuova dashboard, caratterizzata da un'interfaccia grafica rinnovata in maniera abbastanza profonda.



In particolare, la nuova dashboard presenta una nuova organizzazione dei contenuti nella Home, ovvero la schermata principale, che appare ancora più personalizzabile e con una maggiore navigabilità, grazie alla possibilità di posizionare notifiche e opzioni in maniera più varia e intuitiva.



La nuova dashboard di Xbox One è peraltro disponibile in test dal mese scorso, dunque gli utenti che fanno parte di Xbox Insider la conoscono già piuttosto bene, ma ora è stata messa a disposizione per tutti in versione definitiva.



Le varie novità della dashboard di Xbox One erano state annunciate dunque già a gennaio, facciamo presente qui alcune caratteristiche nuove:

Nuove Home: riprogettato per essere più navigabile e reattiva, consente di mantenere in primo piano i contenuti che ci interessano maggiormente

Giochi e App: nuovi modi per organizzare i contenuti con raggruppamenti a tema e nuova organizzazione e disposizione delle icone

Immagini nelle conversazioni: possibilità di utilizzare immagini e GIF nei messaggi attraverso Xbox e l'app Xbox per dispositivi mobili

Xbox Game Pass, installazione selettiva: possibilità di installare in maniera selettiva alcuni contenuti specifici dei giochi Xbox Game Pass, come selezionare solo alcuni titoli all'interno di raccolte

Notifiche: possibilità di spostare le notifiche, visualizzandole in sei diverse posizioni sullo schermo tra cui scegliere

Mixer: modifica della modalità Chat con visualizzazione diversa, nuove opzioni per selezionare la risoluzione video e ulteriori informazioni per la gestione delle trasmissioni

Gestione archivio: il sistema suggerisce all'utente come liberare spazio nel caso in cui questo si esaurisca sull'hard disk, organizzando l'archivio in maniera logica