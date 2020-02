Animal Crossing: New Horizons, il nuovo trailer ci mostra 'Una nuova vita isolana!'

Il nuovo trailer di Animal Crossing: New Horizons intitolato 'Una nuova vita isolana!', mostra come potrebbe essere la nostra vita da Villager una volta che atterreremo nella colorata isola dell'esclusiva Nintendo Switch.



Manca meno di un mese all'arrivo di Animal Crossing: New Horizons. Nintendo, dopo averci mostrato diverse immagini, dettagli e trailer durante il Nintendo Direct, solletica la nostra voglia di vacanza con questo nuovo trailer del gioco intitolato "Una nuova vita isolana!".



Bastano questi pochi secondi di filmato per riassaporare la placida atmosfera del gioco: ci sono gli insetti sugli alberi, i pesci che nuotano nei fiumi e le civette che ci tengono compagnia durante la notte. Ma soprattutto ci saremo noi, i nuovi arrivati sull'isola che no vedono l'ora di vivere centinaia di "non avventure" nel gioco. Arredare la casa, trovare oggetti e chiacchierare con i vicini saranno le emozioni più intense che vivremo di giorno.



Mentre di notte ci sarà la possibilità di ascoltare i nuovi successi di KK Slider. Chi è? Il celebre can-tante di Animal Crossing: New Horizons. Ascoltate qui qualche sia cover per assaporare la follia del gioco.



Per smorzare l'attesa, leggete anche il provato in esclusiva italiana di Vincezo Lettera di Animal Crossing: New Horizons.



Cosa ne pensate? Siete pronti a trasferirvi sull'isola?