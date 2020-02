TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di Xbox Series X, fate le vostre domande!

TechTonik, la nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.00: parleremo di Xbox Series X, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande.



A condurre la rubrica ci sarà Pierpaolo Greco, che discuterà in maniera approfondita di Xbox Series X, la nuova console Microsoft che si è svelata un po' di più nella giornata di ieri grazie a un bell'approfondimento sulle sue caratteristiche da parte dello stesso Phil Spencer, capo della divisione Xbox.



Pierpaolo farà dunque una panoramica su tutte le informazioni emerse finora per Xbox Series X: dalla potenza confermata di 12 TFLOPS all'uso della nuova architettura AMD RDNA 2, parlando poi delle caratteristiche più specifiche come l'uso di smart delivery per il download e la retrocompatibilità migliorativa, 120 fps, Quick Resume, latenza dinamica e SSD e ray tracing hardware, ma non solo.



Cominciate subito a fare le vostre domande qui nei commenti: saranno le prime che leggeremo in diretta prima di passare alla chat.