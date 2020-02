Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il ritorno di Holly e Benji parla in italiano in questo video

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'atteso ritorno di Holly e Benji su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, parla in italiano in questo video fanmade.



Sul nostro canale Youtube abbiamo pubblicato il video fanmade di Captain Tsubasa: Rise of New Champions doppiato in italiano. Dei nostri lettori ce lo hanno recapitato via mail e noi non potevamo fare a meno di riproporvelo in tutta la sua gloria.



Sappiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà sottotitolato in italiano, ma un gruppo di appassionati dell'anime e manga di Holly e Benji ha deciso di fare un passo ulteriore e immaginare come sarebbe il gioco se fosse anche doppiato. Sulla base del nuovo trailer dedicato ai personaggi hanno realizzato questo video fan-made con le voci italiane.



Che ne dite? Secondo noi hanno fatto un fantastico lavoro.



Di seguito la lista delle persone coinvolte in questo filmato:



Tsubasa Ozora: DarkSoul2403

Kojiro Hyuga: Dub G

Hiroshi Jito: Life is a work art

Gemelli Tachibana: Beatrice Valentine

Mitsuru Sano: Sierno Hawke

Hikaru Matsuyama: Jojo93Able

Makoto Soda: Dragon Dub

Roberto Hongo: Maurizio Tondisi

Shun Nitta: Daniele Brescia (AbyssDan)