PS5: gli utenti vogliono notizie da Sony, dopo quelle su Xbox Series X la pazienza si sta esaurendo

Su PS5 ancora tutto tace da parte di Sony, ma dopo l'ulteriore comunicazione sulle caratteristiche di Xbox Series X giunta ieri da Microsoft la pazienza degli utenti si sta esaurendo a quanto pare, e stanno iniziando a chiedere a gran voce delle notizie sulla nuova console.



Sebbene sia un sentimento piuttosto diffuso, montato anche dai mesi di voci di corridoio sulla possibile presentazione ufficiale di PS5 a febbraio che non si è poi concretizzata e ha ovviamente aumentato la delusione generale, il tutto è diventato una vera e propria protesta ora che Microsoft ha svelato diverse altre caratteristiche di Xbox Series X.



Particolarmente colorita e simpatica è l'uscita di un utente di Reddit che ha anche messo insieme una grafica per comunicare a Sony l'esigenza di notizie immediate su PS5, prendendo a prestito la grafica utilizzata in maniera ufficiale dalla compagnia e storpiando lo State of Play in "State of Patience", ovvero nello stato della pazienza, evidentemente molto malmesso al momento.



Nel messaggio si lamenta la mancanza di notizie ormai da troppo tempo, una condizione che addirittura starebbe "uccidendo" l'utente in questione. Ovviamente si tratta di iperboli ironiche sulla situazione, ma è indubbio che su internet la reiterata mancanza di informazioni su PS5, unita all'assenza di Sony da diversi eventi passati e futuri, stia generando un po' di malcontento tra i più impazienti.





Are PlayStation fans ok? pic.twitter.com/3BelcE3MBB — André Segers (@AndreSegers) February 24, 2020