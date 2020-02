Vodafone, nuova ricarica standard da 8 euro disponibile: ecco dove

A partire da oggi, martedì 25 febbraio 2020, Vodafone Italia ha confermato la disponibilità di una nuova ricarica standard su tutto il territorio nazionale. Vediamo dunque più da vicino i dettagli dell'iniziativa, e anche dove acquistarla per i clienti interessati.

Le nuove ricariche Vodafone sono in realtà due: la prima ha un taglio di 8 euro, la seconda da 20 euro (quest'ultima funziona però tramite codice PIN). Sarà possibile trovare e acquistare la ricarica Vodafone da 8 euro presso bar, edicole, tabaccherie e forse altrove: vi aggiorneremo non appena possibile anche da questo punto di vista. Il taglio di ricarica da 8 euro, e questo è bene specificarlo, prevede l'accredito dell'intero importo acquistato.

Ricordiamo dunque rapidamente i tagli di ricarica standard disponibili presso i circuiti Lottomatica a partire da oggi: si parte dagli 8 euro della nuova ricarica, salendo poi a 13 euro, 30 euro, 50 euro, 60 euro e 100 euro. In alcune regioni la ricarica sarà disponibile a partire da domani.