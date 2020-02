Xbox Series X, ray tracing hardware e variable rate shading confermati

Xbox Series X offrirà ray tracing via hardware e utilizzerà la tecnologia variable rate shading per migliorare la grafica: lo ha annunciato ufficialmente Microsoft.



"La nostra versione brevettata del variable rate shading consentirà agli sviluppatori di sfruttare in maniera più efficiente la potenza di Xbox Series X", ha scritto Phil Spencer.



"Piuttosto che impiegare la GPU per renderizzare uniformemente ogni singolo pixel sullo schermo, questa tecnologia più dare priorità a specifici effetti, personaggi o oppure oggetti dello scenario."



"Tale tecnica consente di ottenere frame rate più stabili alle alte risoluzioni, senza alcun impatto sulla qualità finale dell'immagine."



Per quanto riguarda invece il supporto hardware al ray tracing, Spencer ha scritto: "Potete aspettarvi ambientazioni più dinamiche e realistiche grazie al ray tracing in tempo reale, che fa il proprio debutto su console."



"Ciò si tradurrà in un sistema di illuminazione realistico, con riflessioni accurate delle luci e un'acustica anch'essa fedele alla realtà mentre si esplora il mondo di gioco."