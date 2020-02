Call of Duty: Modern Warfare, Stagione 2: Striker 45 e Grau 5,56 in un trailer

Call of Duty: Modern Warfare presenta due nuove armi per la Stagione 2: si tratta della mitragliatrice Striker 45 e del fucile Grau 5,56, protagonisti di un trailer.



"Nuove armi, nuove possibilità. Ottieni livelli gratuiti nel Battle Pass per sbloccare la Striker 45, una potente mitraglietta a lungo raggio, e il Grau 5,56, un fucile d'assalto versatile a fuoco rapido", recita la sinossi del video di Call of Duty: Modern Warfare.



La Stagione 2 dello sparatutto Activision entra dunque nel vivo, anche se in questi giorni gli utenti sono in attesa di ben altre notizie, nello specifico l'annuncio ufficiale della modalità battle royale.



Intitolata con ogni probabilità Warzone, l'attesa modalità dovrebbe consentire a ben duecento giocatori di affrontarsi all'interno di un'enorme mappa, dando vita a uno scontro su larga scala dai connotati spettacolari, stando ai leak.



A proposito di leak, Activision non ha preso bene la fuga di informazioni e sta cercando il responsabile, chiedendo anche l'aiuto della community per riuscirci. Come andrà a finire?