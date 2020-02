Call of Duty: Modern Warfare, modalità battle royale in uscita a marzo?

Call of Duty: Modern Warfare vedrà l'uscita dell'attesa modalità battle royale a marzo, stando a quanto riferito da alcune fonti ritenute affidabili.



La battle royale di Call of Duty: Modern Warfare non arriverà dunque domani, come riportato stamattina, né nei prossimi giorni: secondo le ultime indicazioni, serviranno ancora alcune settimane di lavoro prima che tutto sia pronto.



Considerando che gli aggiornamenti per lo sparatutto prodotto da Activision vengono rilasciati di martedì, è possibile che la data del 10 marzo sia quella più probabile per il debutto della nuova modalità.



Le stesse fonti sostengono che Warzone sarà disponibile istantaneamente per tutti i possessori di Call of Duty: Modern Warfare attraverso una voce del menu attualmente disattivata.



Sembra inoltre che la modalità battle royale verrà pubblicata anche in formato stand alone free-to-play, con la possibilità di sbloccare il resto dell'esperienza tramite un acquisto in-game.