Call of Duty: Modern Warfare, la battle royale Warzone ha una possibile data di uscita ed è vicina

Continuano le voci sulla modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, che a questo punto per molti dovrebbe chiamarsi Warzone e che adesso ha anche una possibile data di uscita, svelata da un leak e a quanto pare davvero molto vicina visto che si tratta di questa settimana.



In base a quanto riferito dal canale YouTube TheGamingRevolution, l'arrivo di Warzone sarebbe previsto per il 18 febbraio 2020, ovvero addirittura domani. Viene spiegato che non c'è praticamente alcuna prova tangibile a supporto di questa teoria ma che una serie di indizi fanno pensare a tale data di uscita e ormai manca veramente poco a scoprire se sia verosimile o no.



La modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare è ormai il segreto di Pulcinella, visto che è stata protagonista di una lunga serie di voci di corridoio partite già lo scorso dicembre, con il primo leak di quella che sembra essere la mappa della modalità, attraverso Vacant.



Da lì in poi è stato un susseguirsi di informazioni non ufficiali che hanno subito un'impennata negli ultimi giorni: prima con la possibilità che la modalità sia stata rivelata nel nuovo trailer del gioco, poi con un altro leak sulla mappa della modalità battle royale, infine con un'immagine con il titolo che ha confermato il nome Warzone.



A questo punto attendiamo i prossimi giorni, o addirittura le prossime ore, per avere informazioni ufficiali da parte di Activision e Infinity Ward sulla modalità Warzone che sembra essere ormai semplicemente da presentare ufficialmente al pubblico. Ovviamente, si tratterebbe di una modalità multiplayer estesa secondo i principi classici del genere, ovvero con un'ampia mappa esplorabile in cui molti giocatori si scontrano fra loro con area di gioco in progressivo restringimento, che decreta vincitore che rimane in piedi per ultimo.