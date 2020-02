One Piece: una morte crudele nel capitolo 971 del manga

Il capitolo 971 del manga di One Piece è finalmente disponibile per la lettura: non è necessario recarsi in Giappone per acquistare la copia cartacea, basta leggerlo online (gratuitamente e legalmente) sul sito web di Manga Plus, che trovate nel campo Fonte di questo articolo. Ma bando alle ciance: stiamo qui per parlarvi di una morte crudele.

Difatti il capitolo 971 del manga di One Piece ha mostrato una morte crudele: ora, se lo avete già letto avrete capito perfettamente a cosa stiamo pensando; viceversa, forse prima di leggere questo articolo dovrete correre a recuperare l'appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda. Beh, dato che continuate... si, è lo scagnozzo di Kaido e Orochi che è finito nel pentolone bollente.

Il manga di One Piece ha mostrato una persona bollita viva, nel suo ultimo capitolo: è finita nel pentolone d'olio bollente preparato per Kozuki Oden e i suoi compagni, ma dentro c'è finito prima il malcapitato di turno. Questo ovviamente anche per far risaltare la tenacia e la resistenza immani di Oden, che ha scelto di sacrificarsi nel modo che poi vedrete. Resta comunque una scena davvero "forte", anche per lo shonen di Eiichiro Oda.