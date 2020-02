Catherine: Full Body su Nintendo Switch classificato in Corea

Catherine: Full Body, la nuova versione del particolare gioco Atlus, potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, considerando che tale versione del titolo è stata classificata nei giorni scorsi sulla rating board coreana, fonte che si è rivelata spesso affidabile per avere informazioni in anticipo sui movimenti del mercato videoludico.



D'altra parte, ci possiamo probabilmente aspettare diverse novità da parte di Atlus per quanto riguarda Nintendo Switch, vista la recente diffusione di un sondaggio presso il pubblico nipponico sul possibile gradimento di porting di vari titoli del catalogo della compagnia sulla console Nintendo e il grande successo ottenuto da questa iniziativa, a dimostrare come l'utenza abbia decisamente intenzione di giocare i titoli Atlus su Nintendo Switch.



Catherine: Full Body potrebbe dunque essere il primo dei giochi previsti da Atlus sulla console Nintendo, a dare retta a quanto riferito sulla rating board coreana, che spesso ha dimostrato di non inventarsi proprio le cose di sana pianta a differenza di diversi presunti leaker.



In ogni caso, attendiamo ovviamente conferme da parte del publisher per quanto riguarda questa possibile versione Nintendo Switch, mentre le attese degli utenti si concentrano soprattutto su un porting di Persona 5 a questo punto, gioco particolarmente atteso su questa console. Nel frattempo, Catherine: Full Body è uscito l'estate scorsa su PS4 come versione riveduta e corretta dell'originale uscito su PS3 e Xbox 360, contenente anche nuovi elementi aggiuntivi in termini di storia e potete conoscerlo meglio nella recensione da parte di Emanuele Gregori.