Call of Duty: Modern Warfare, modalità battle royale rivelata nel nuovo trailer?

Call of Duty: Modern Warfare potrebbe vedere l'arrivo di una modalità battle royale, o almeno è ciò che si evince dal nuovo trailer del gioco, quello dedicato alla Stagione 2.



Nel video di Call of Duty: Modern Warfare si vede infatti una nuova opzione nel menu, che sotto la dicitura "classificato" potrebbe nascondere appunto il battle royale.



Non è tutto: le sequenze del trailer mostrano una mappa enorme, divisa in dozzine di zone differenti con scontri a fuoco che si verificano un po' dappertutto, e alcuni soldati che vi si paracadutano, mentre esternamente si vede un muro di gas verde che si restringe.



Insomma, gli indizi sono piuttosto chiari e non ci sorprenderebbe il rilascio di un annuncio ufficiale da parte di Activision a breve, con una data di lancio per la modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare.



Il successo di questa feature nel precedente Call of Duty: Black Ops 4 costituisce senz'altro una solida base di partenza: staremo a vedere.