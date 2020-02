Star Wars, il prequel di Rogue One con Cassian Andor: riprese al via nel 2020

Star Wars vedrà a breve l'inizio delle riprese per la serie dedicata a Cassian Andor, che si pone come un prequel rispetto agli eventi narrati in Rogue One.



A rivelare la notizia è stato l'attore che interpreta il personaggio, Diego Luna, che ai microfoni di ET Online ha dichiarato: "Sì, stiamo per iniziare, lo faremo quest'anno", riferendosi alla nuova serie in arrivo su Disney+. "Sta per succedere e mi sto preparando."



Originariamente previste per il 2019, le riprese dello show dedicato a Cassian Andor sono state posticipate a quest'anno, anche se Disney non ha ancora ufficializzato la cosa.



"Si tratta di un approccio diverso alla storia, che racconta come determinate cose sono successe", ha detto Luna parlando della serie. "Non si tratta solo di ciò che accade, ma di come: alla fine è quello che abbiamo visto anche in Rogue One."



"Conoscete il finale, ma non sapete come ci si è arrivati: raccontarlo è la sfida che abbiamo di fronte ancora una volta, ed è una cosa entusiasmante."