Call of Duty: Modern Warfare, il trailer della Stagione 2 finito online prima del tempo

Il trailer della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare è finito online prima del tempo. Non stiamo parlando dei pochi secondi di video pubblicati ieri, ma del filmato completo. Considerando che la Stagione 2 inizierà l'11 febbraio 2020 era questione di poche ore prima che arrivasse in via ufficiale. Invece eccolo qua, trafugato da chissà chi. Lo trovate in testa alla notizia.



Il filmato conferma molte delle precedenti indiscrezioni su Call of Duty: Modern Warfare 2, svelando il ritorno di Rust, una delle mappe preferite dai giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2. Ci sono anche delle nuove mappe che non erano ancora emerse, incluse la mappa 6v6 Atlas Superstore e la mappa per la modalità Ground War Zhokov Boneyard, che sembra comprendere anche Scrapyard, un'altra mappa proveniente da Modern Warfare 2. C'è anche una nuova mappa per la modalità Gunfight, chiamata Bazaar.



Tra gli altri contenuti visibili nel trailer della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, c'è l'operatore Simon "Ghost" Riley, che sarà giocabile, e ci sono almeno due nuove armi: Grau 5.56 e Striker 45. Tempo di rinnovare un po' l'arsenale, insomma.



Il filmato non svela purtroppo quando questi contenuti saranno disponibili. Abbiamo già detto che la Stagione 2 partirà l'11 febbraio, ma nel caso Infinity Ward decidesse di gestirla come la Stagione 1, alcuni contenuti potrebbero essere dilazionati.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4. In un'altra notizia vi raccontavamo della frustrazione dei giocatori PC per alcune penalizzazioni.