Dragon Ball Z: Kakarot, vendite per oltre 1,5 milioni di copie

Dragon Ball Z: Kakarot ha totalizzato vendite per oltre 1,5 milioni di copie da gennaio a oggi: lo ha annunciato in via ufficiale Bandai Namco con una nota per gli investitori.



Disponibile su PC, PS4 e Xbox One, Dragon Ball Z: Kakarot riprende l'intera saga di Dragon Ball Z, dall'arrivo di Radish e dei Saiyan al viaggio su Namec, dallo scontro con Cell e i cyborg all'arrivo di Majin Bu.



Il gioco, sviluppato dalle mani esperte di CyberConnect2, si presenta come un coinvolgente e spettacolare action RPG a base open world, che prova per la prima volta a rappresentare in maniera completa le avventure di Goku e dei suoi amici, infarcendo il tutto di fan service.



L'obiettivo dichiarato di Bandai Namco è quello di raggiungere i 2 milioni di copie vendute entro la fine dell'anno, ma la sensazione è che un inizio così forte porterà tranquillamente a superare queste stime.



Nel frattempo, l'arrivo di nuovi contenuti attraverso il Season Pass, pur non ancora annunciati, potrebbe spingere ulteriori giocatori ad acquistare il gioco.