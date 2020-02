Halo Infinite, i suoni delle armi ascoltabili in una breve clip

Volete ascoltare alcuni dei suoni delle armi di Halo Infinite? Allora guardate la clip pubblicata su Instagram dall'account ufficiale della serie, che mostra alcune fasi della registrazione.



Come recita la descrizione, a sparare in un poligono di tiro è il Principal Software Engineering Lead di 343 Industries. Il fatto che stia registrando i suoni delle armi è reso abbastanza chiaro non solo dalla descrizione della clip, ma anche dai numerosi microfoni professionali visibili nel video. In fondo anche questo è un pezzo di Halo Infinite e, a dir la verità, la resa del suono delle armi fa moltissimo per rendere più coinvolgenti le sparatorie.



Ovviamente i suoni registrati saranno ripuliti e adattati al mondo di gioco, ma il video è interessante a prescindere perché mostra una parte, seppur piccola, dell'immensa mole di lavoro che c'è dietro a un titolo così grosso, sul quale Microsoft avrà sicuramente investito tantissime risorse.



Del resto non solo stiamo parlando di un nuovo Halo, ma anche di uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, probabilmente quello capace di vendere la console. Vero è che Halo Infinite uscirà anche su PC e Xbox One e pare che su quest'ultima girerà benissimo, anche se siamo certi che darà il meglio di sé proprio sulla console di nuova generazione.