Yager, il team di Spec Ops: The Line, ha ricevuto un investimento da Tencent

Yager, il team di sviluppo autore di Spec Ops: The Line, ha ricevuto un investimento da parte di Tencent, il colosso cinese che di recente ha finanziato anche Platinum Games.



L'operazione arriva decisamente in un momento di bisogno per lo studio tedesco, che stava attraversando un periodo di grandi difficoltà dopo la rescissione del contratto per la realizzazione di Dead Island 2.



"Tencent non è solo la più grande games company del mondo, ma anche un investitore prolifico con un'ottima reputazione", ha dichiarato Timo Ullman, amministratore delegato di Yager.



"Siamo fiduciosi che questo investimento possa ampliare le ambizioni del nostro business, non solo consentendoci di entrare nella rete di Tencent e attingere alle sue risorse, ma anche mettendoci a contatto con il vasto know-how dell'azienda."



L'investimento effettuato da Tencent consentirà senza dubbio a Yager di potersi organizzare al meglio per i prossimi progetti, che speriamo vengano annunciati al più presto.