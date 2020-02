Space Hunted: The Lost Levels è un gioco esclusivo per Nintendo Wii U, in uscita questa settimana

Space Hunted: The Lost Levels ha una grande particolarità: si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Wii U, in uscita questa settimana. Più precisamente, sarà acquistabile dal Nintendo eShop il 13 febbraio 2020 per 3,99€.



Sviluppato da Ultra Dolphin Revolution, Space Hunted: The Lost Levels è un platform 2D dalla grafica che richiama i sistemi a 8-bit. Si tratta sostanzialmente di una versione riveduta, corretta e ampliata di Space Hunted, sempre per Wii U, che offre 128 nuovi livelli, dei nuovi nemici, dei nuovi ostacoli e dei nuovi oggetti da raccogliere. Il giocatore veste i panni della cacciatrice di tesori Jade Hunter, finita sua di un pianeta ostile dopo che la sua astronave è stata abbattuta. L'obiettivo del gioco è quello di sopravvivere e scappare dal pianeta.



La scelta di lanciarlo su Wii U non è casuale e, anzi, non è nemmeno il primo gioco di Ultra Dolphin Revolution a uscire esclusivamente su questa piattaforma, orma data per morta dai più, Nintendo compresa. Insomma, c'è chi ama questa sfortunata macchina da gioco, soppiantata in fretta e furia da Nintendo Switch, che è invece diventata una hit immediata.



In realtà Space Hunted: The Lost Levels non è l'unico gioco per Wii U a essere stato pubblicato di recente. A gennaio è stato infatti annunciato l'arrivo di Regina & Mac, un platform 3D stile Nintendo 64, mentre il 25 dicembre 2019 è stato pubblicato Drop It: Block Paradise! Stando alla classificazione dell'ESRB anche Shakedown: Hawaii potrebbe avere una versione Wii U.