Samsung Galaxy Z Flip, spunta la Thom Browne Edition da 2.500 dollari

Samsung Galaxy Z Flip sarà disponibile anche nella lussuosa Thom Browne Edition, che a quanto pare porterà il prezzo dello smartphone ancora più in alto: si parla di circa 2.500 dollari.



Il leak arriva da WalkingCat, una fonte che solitamente pubblica notizie relative alla piattaforma Windows ma che stavolta ha fatto un'eccezione, rivelando un video promozionale del Samsung Galaxy Z Flip appunto nell'edizione griffata Thom Browne.



A caratterizzare visivamente il modello in questione ci sono le tradizionali strisce di Thom Browne, che avvolgono lo smartphone, il relativo case, i Galaxy Buds+ e il Galaxy Watch Active 2, tutti inclusi nel pacchetto.



Non è ancora dato sapere se la Thom Browne Edition del Samsung Galaxy Z Flip sarà disponibile o meno in tutti i paesi, ma come detto averla non sarà facile per via di un prezzo sostanzialmente superiore a quello, già robusto, del modello standard.



La presentazione ufficiale del Galaxy Z Flip avverrà domani sera, nel corso dell'evento Galaxy Unpacked, dove vedremo ovviamente anche il Samsung Galaxy S20.