Samsung Galaxy S20 e Galaxy Buds si mostrano in una presunta immagine ufficiale

Spunta una nuova immagine su Samsung Galaxy S20 che sembra ufficiale e che tra l'altro conferma anche la presenza di una promozione che consente di ottenere i Galaxy Buds+ gratis effettuando il preorder.



L'immagine sembra faccia parte della campagna promozionale che pubblicizza la promozione per ottenere i nuovi Galaxy Buds+ con il preorder di Samsung Galaxy S20+ o S20 Ultra, i quali risultano anche parzialmente visibili nella stessa immagine.



In particolare, dall'illustrazione risulta ben visibile il complesso modulo fotocamera posteriore presente sui due modelli superiori di Samsung Galaxy S20, con tanto di sensore da 108MP e 100x "Space Zoom" su Galaxy S20 Ultra.



In generale, Samsung Galaxy S20 è atteso come un evoluzione sostanziale della linea con il passaggio a Snapdragon 865, 16GB di RAM e display da 120Hz. I Galaxy Buds+ avranno una durata delle batterie molto superiore, e migliore qualità dell'audio e delle chiamate.



La presentazione di Samsung Galaxy S20 è attesa per l'evento della compagnia coreana fissata per l'11 febbraio 2020.