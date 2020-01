Xbox: Phil Spencer in Giappone ha discusso di Xbox Series X, E3 2020 e nuovi giochi

Phil Spencer, il capo di Xbox, ha discusso di E3 2020, Xbox Series X e nuovi giochi annunciati e non durante il suo recente viaggio in Giappone, in base a quanto riferito su Twitter dallo stesso executive Microsoft.



Sapevamo già da qualche giorno del viaggio in Giappone di Phil Spencer e team, incentrato su contatti e discussioni con sviluppatori e publisher locali anche in vista di Xbox Series X, ma un brevissimo resoconto su quanto effettuato è emerso nelle ore scorse attraverso un messaggio di Spencer su Twitter.



"È stata una settimana fantastica in Giappone a parlare di Xbox Series X, Xbox Game Pass e Project xCloud con publisher e sviluppatori", ha scritto il capo di Xbox, "Abbiamo giocato a giochi annunciati e non, abbiamo parlato dell'E3 2020 e discusso del futuro dei videogiochi. Torno sempre motivato dal meraviglioso talento creativo che c'è qui in Giappone".



Phil Spencer rilancia dunque l'interesse per il Giappone da parte di Xbox, sia per quanto riguarda la vendita di console che, soprattutto, la produzione di videogiochi di origine nipponica, che potrebbero tornare a rappresentare una parte importante del catalogo con Xbox Series X.



Particolarmente interessante è inoltre il riferimento all'E3 2020: vista l'assenza di Sony, la conferenza Xbox potrebbe essere il palcoscenico ideale per la presentazione di titoli nipponici di grosso calibro in arrivo in occidente.





Amazing week in Japan talking Xbox Series X, @XboxGamePass and Project xCloud w/ publishers and studios. Played announced and unannounced games, talked #E32020 and discussed gaming's future. Always come away motivated by the amazing creative talent here in Japan. @Xbox_JP https://t.co/H2s67JG2Ie — Phil Spencer (@XboxP3) January 25, 2020