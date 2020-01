Xbox Series X: Microsoft investe nel marketing assumendo un pezzo grosso di Netflix

Con Xbox Series X, sembra proprio che Microsoft abbia tutte le intenzioni di evitare gli errori commessi all'epoca del lancio di Xbox One anche in termini di marketing, costruendo un team di executive specializzati nel reparto in grado di assicurare una notevole strategia al lancio, come dimostra l'assunzione di Jerret West, ex-capo della divisione marketing di Netflix.



La questione non è stata annunciata ufficialmente ma emerge dal profilo LinkedIn di Jerret West, che ora risulta infatti Chief Marketing Officer della divisione Xbox, dopo sette anni nel ruolo di Head of Marketing presso Netflix.



La cosa particolarmente interessante, però, è il fatto che West ha già fatto parte in precedenza della sezione marketing di Microsoft dal 2003 al 2011. Questo significa che è stato uno dei responsabili di tale sezione nel periodo di lancio di Xbox 360, cosa che rappresenta un'ulteriore nota positiva per questa mossa, considerando i risultati ottenuti all'epoca.



È chiaro che tutto rientra nella pianificazione della divisione Xbox in vista del lancio di Xbox Series X e questo ritorno ha un valore simbolico della volontà di recuperare lo spirito di Xbox 360 e probabilmente cancellare gli errori commessi all'epoca dell'uscita di Xbox One.