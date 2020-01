Xbox Series X, Superman potrebbe essere un'esclusiva Microsoft

Osiris, l'insider che ha suggerito l'esistenza di un seguito di The Order: 1886 e aveva diffuso molti dettagli di PS4 Pro prima del tempo, ha detto recentemente che diverse esclusive terze parti sarebbero in sviluppo su Xbox Series X. Tra queste ci sarebbe un gioco di Superman, uno legato a 28 Giorni dopo e un nuovo Killer Instinct.



Osiris è famoso su NeoGAF per aver anticipato diverse caratteristiche di PS4 Pro. Recentemente è salito agli onori delle cronache per aver detto che un seguito di The Order: 1886 è in fase di sviluppo per le console di nuova generazione. Nelle ultime ore questo insider ha detto che Xbox Series X potrebbe contare anche su diverse esclusive in arrivo dagli studi terze parti.



Il rumor più goloso, sicuramente, è quello legato l'arrivo di un gioco su Superman. Non si sa se sia quello "mitico" in sviluppo presso Rocksteady o un altro. La seconda esclusiva sarebbe un gioco legato ai fumetti di 28 Giorni dopo. Infine uscirà anche un nuovo Killer Instinct. Questo, secondo Osiris, renderebbe la conferenza di Microsoft all'E3 "difficile da battere".



Come sempre in questi casi, ogni indiscrezione va presa con le pinze, ma un gioco del genere sarebbe davvero un colpo formidabile per Xbox Series X.