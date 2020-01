The Order: 1886 il seguito per PS5 e Xbox Series X forse in lavorazione, non più esclusiva PlayStation

The Order: 1886 potrebbe ricevere un seguito, in sviluppo per PS5 e Xbox Series X, almeno stando a un'indiscrezione spuntata sul forum NeoGAF. Avrete già capito che nel caso fosse così, Sony avrebbe perso l'esclusiva sulla proprietà intellettuale, che diventerebbe multipiattaforma, aprendo anche la possibilità ai port del primo episodio.



La gola profonda da cui è arrivata la notizia è OsirisBlack, utente che in passato ha praticamente svelato in anticipo sull'uscita moltissimi dettagli di PS4 Pro. In verità OsirisBlack non ha parlato apertamente di The Order: 1886, ma ha descritto un trailer non ancora pubblico, fornendo dei dettagli inequivocabili sul gioco di cui si parla.



In breve, nel trailer si vede un uomo con una specie di faro sulle spalle che esamina una stanza buia, quindi spara e scappa da una creatura con gli occhi gialli e molte braccia. Il mostro lo schernisce da dietro la porta canticchiando le parole "ti ho trovato". Quindi appare il titolo del gioco che mette fine al trailer. Stando a OsirisBlack ciò che è stato mostrato era gameplay, almeno questa è stata la sua impressione, oltretutto con un sistema d'illuminazione e una fisica di altissimo livello.



Ovviamente quanto riportato da OsirisBlack potrebbe essere tutta un'invenzione, ma vista l'attendibilità dimostrata con le sue passate indiscrezioni, riteniamo che qualcosa di vero ci sia. Del resto è noto che Ready at Dawn sia al lavoro su di un titolo per console di nuova generazione... che sia proprio il seguito di The Order: 1886? Potrebbe essere il riscatto per la mai nata serie.