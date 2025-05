Il direttore creativo di The Order: 1886 racconta come sarebbero stati i seguiti dell'esclusiva PS5

Cosa sarebbe successo però se The Order: 1886 avesse ottenuto un grande successo? Il team aveva in programma un seguito molto ambizioso .

The Order: 1886 è una delle esclusive di PS5 che non ce l'hanno fatta. Lo sparatutto in terza persona cinematografico pubblicato nel 2015 da Ready at Dawn non ha venduto a sufficienza e il team ha così abbandonato la serie, focalizzandosi sui giochi VR per poi diventare una compagnia di Meta ed essere infine chiusa.

Come sarebbero stati i seguiti di The Order: 1886

Parlando con Julien Chieze, il direttore creativo di The Order: 1886 Ru Weerasuriya ha spiegato i suoi piani per il sequel del gioco, che era nelle prime fasi di sviluppo prima di essere cancellato.

Weerasuriya racconta di aver scritto una bozza di 10 pagine per presentare il gioco, che avrebbe incluso combattimenti più grandi e il multiplayer. Il multiplayer era in realtà stato sviluppato già per il primo gioco, prima di essere accantonato con l'idea di inserirlo nel seguito.

Per il franchise erano previsti due sequel, The Order 1891 e The Order 1899. Sebbene il terzo gioco non sia mai entrato realmente in pre-produzione a differenza del secondo, Weerasuriya afferma di aver pianificato la direzione che avrebbe preso la storia del franchise se fosse stato in grado di sviluppare la trilogia completa.

Weerasuriya ha anche detto di aver scritto delle storie per il franchise di The Order ambientate nel XX secolo. Secondo Weerasuriya, l'accoglienza contrastante del primo gioco da parte della critica ha contribuito alla cancellazione della serie.

In precedenza, il co-fondatore di Ready at Dawn ha raccontato il difficile rapporto con Sony nello sviluppo di The Order: 1886.