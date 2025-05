Call of Duty Black Ops 6 Stagione 4 aggiunge una granata patata e per i fan è una citazione a un vecchio CoD

Activision, secondo un report, lo sa bene e non se ne preoccupa, come dimostra una nuova skin in arrivo in Black Ops 6 Stagione 4: una granata patata .

Call of Duty da tempo non si preoccupa troppo di mantenere un certo livello di serietà nella propria modalità multigiocatore. Lo sparatutto crea collaborazioni con vari tipi di serie e media, permettendo ai giocatori di avere un aspetto alle volte un po' ridicolo.

La granata patata di Call of Duty Black Ops 6 Stagione 4

Esatto. Come potete vedere poco sotto, il nuovo Battle Pass della Stagione 4 di CoD dovrebbe includere un elemento estetico che trasforma il corpo principale della vostra granata in un patata.

Ovviamente è solo una questione estetica e non ci sono differenze in termini di gameplay. Tra l'altro, è anche credibile che non si noti più di tanto, visto che le granate non rimangono a schermo molto tempo e certamente gli avversari non corrono verso di esse per guardarle per bene.

Ciò detto, ogni giocatore deciderà se la skin è bella oppure no, ma un utente su Twitter ha affermato che potrebbe trattarsi di una citazione a Call of Duty 2, precisamente a una missione in cui un soldato chiede perché ha a disposizione delle patate invece che delle vere granate, ottenendo come risposta che le granate costano troppo e valgono anche più della vita del soldato stesso.

Se amate i giochi mobile della serie, ricordiamo che Call of Duty Warzone Mobile sta per essere rimosso dagli store ma ringrazia i fan con speciali incentivi.