Monster Hunter: World - Iceborne, il Festival di ringraziamento di Astera e il Festival astrale di Seliana sono iniziati

In Monster Hunter: World e Iceborne sono iniziati i festeggiamenti per i due anni del gioco. Il Festival di ringraziamento di Astera e il Festival astrale di Seliana garantiranno a tutti i cacciatori tantissimi bonus ed eventi a tempo. Scopriamoli assieme.



Tutti i giocatori di Monster Hunter World - Iceborne in questo momento stanno festeggiando il Festival di ringraziamento di Astera e il Festival astrale di Seliana. Queste ricorrenze, nate per celebrare i due anni del gioco, danno a tutti i giocatori la possibilità di accedere a bonus ed eventi speciali.



Ecco, per esempio, le attività stagionali:





Stile armatura speciale disponibile: completa missioni evento a disponibilità limitata durante gli eventi stagionali per ottenere i materiali necessari a forgiare uno stile armatura speciale.

Bonus di accesso addizionali: i buoni megafortuna saranno 3 al giorno e i bonus di accesso includeranno anche buoni di ringraziamento e buoni astrali.

Richieste limitate giornaliere: completa le richieste limitate per ottenere buoni di ringraziamento, fuochi d'artificio di ringraziamento, buoni astrali e pupazzi di neve.

Sconti presso le strutture: nuovi costumi assistente a disponibilità limitata.

Piatti speciali presso la mensa della Sala del raduno: uovi costumi per il tuo Poogie e nuovi titoli, sfondi e pose per la tessera gilda.

Tantissime missioni evento disponibili: quasi tutte le missioni evento precedenti saranno rese disponibili per tutta la durata dell'evento.