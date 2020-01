PS5, Bluepoint vuole "settare gli standard grafici della prossima generazione" col prossimo progetto

Bluepoint col prossimo progetto su PS5 "vuole settare gli standard grafici della prossima generazione". Si dice abbia in sviluppo il remake di Demon's Souls per PlayStation 5.



Da un po' di tempo ci si domanda cosa stia bollendo nella pentola di Bluepoint, lo sviluppatore con sede a Austin responsabile delle remastered di Shadow of the Colossus e Uncharted: The Nathan Drake Collection. Si dice che siano al lavoro su Demon's Souls, una delle esclusive per PS3 più amate.



Attraverso il sito ufficiale, Bluepoint ha detto che la fama di studio specializzato in remaster non gli basta più. "Il prossimo progetto è il più grande della nostra storia e punta a definire gli standard grafici per la prossima generazione di hardware gaming," con queste parole i ragazzi di Austin hanno raccontato il loro nuovo lavoro.



Per sapere a cosa stanno lavorando occorrerà aspettare il lancio di PlayStation 5, si dice sempre più vicino. Questo fantomatico progetto, infatti, sembra sarà un gioco di lancio della console di Sony.