Age of Empires 3: Definitive Edition, la beta sta per cominciare

La beta di Age of Empires 3: Definitive Edition, la versione rimasterizzata del classico strategico in tempo reale del 2005, sta per cominciare a breve. Microsoft invita tutti ad iscriversi al sito ufficiale del gioco e condividere le specifiche del proprio PC, così da avere la possibilità di essere tra i primi a poter provare questa nuova versione.



Attraverso l'account Twitter ufficiale di Age of Empires, il team dietro Age of Empires 3: Definitive Edition invita tutti ad iscriversi al sito e a condividere le specifiche del proprio PC. Le prime sessioni di beta, infatti, cominceranno a breve e Microsoft vuole trovare candidati adatti per i test.



La prima beta, dedicata prevalentemente al multiplayer, partirà all'inizio di febbraio. Inizialmente saranno coinvolti solo pochi giocatori. Man mano che i test andranno avanti saranno invitate nuove persone.



Microsoft sta cercando giocatori con almeno i seguenti requisiti minimi:





Windows 10 64 bit

8GB di memoria RAM

Scheda video con 2GB di memoria video

In caso di scheda video integrata, Intel HD 4400 o superiore

DX11/D3D11