PS5, il nuovo sistema di inviti ai giochi multiplayer compare in un brevetto Sony

Il sistema di invito ai giochi di PS5 sembra essere emerso da un brevetto, dimostrando come l'interfaccia della nuova console Sony sia destinata probabilmente a cambiare sotto diversi aspetti, anche per quanto riguarda le opzioni per il multiplayer online.



Il sistema attuale su PS4 consente di inviare l'invito a un amico e a quest'ultimo di entrare direttamente in gioco accettando la richiesta, ma a quanto pare PS5 presenterà alcune variazioni a questo sistema standard, almeno come approccio.



Stando a quanto riportato nel brevetto, PS5 consentirà anche di lanciare il gioco scelto con l'invio dell'invito: quest'ultimo dunque non sarà solo un messaggio, accettando il quale è possibile accedere al gioco multiplayer, ma avvierà contestualmente la sessione multiplayer con il gioco attivo.



Il giocatore che riceve l'invito vedrà dunque una schermata di lancio del gioco in arrivo, come notifica sullo schermo. Tuttavia, se il secondo giocatore sta utilizzando la console per un altro titolo o guardando un film, il gioco in multiplayer verrà lanciato in background. Se si ha attiva l'opzione picture-in-picture, sarà possibile vedere costantemente una riproduzione del lancio del gioco in una finestra, mentre si continua con le altre attività su PS5.



Come sempre, quando si parla di brevetti, non è detto che la funzionalità venga effettivamente utilizzata in PS5, oppure potrebbe non essere presente al lancio della console, ma trattandosi di un documento registrato presso l'ufficio brevetti USA sembra quantomeno verosimile che Sony abbia sviluppato tale sistema per la nuova console.