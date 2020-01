PS5, il design definitivo, il gamepad e il primo avvio sono stati mostrati su Twitter?

Un filmato trapelato su Twitter ha mostrato quello che sembra il design definitivo di PS5, il gamepad DualShock 5 e la schermata di caricamento del primo avvio della console di Sony. Ancora non ci sono conferme sulla veridicità del filmato e attendiamo conferme o smentite da parte di Sony o di qualcuno a conoscenza dei fatti.



L'utente di Twitter Sm1Le, poco attivo fino ad oggi sulla piattaforma, ha postato un video nel quale mostra quello che sembra il primo avvio di una PlayStation 5. Nel farlo ha taggato il celebre insider Tidux: una mossa ad arte per cercare un po' di celebrità o per avere una "benedizione" da una fonte un po' più attendibile di lui?



Fatto sta che nel breve video si vede la prima schermata di caricamento della console, ma si possono osservare anche quello che potrebbe essere il design definitivo della console e un gamepad, che a questo punto facciamo risalire al DualShock 5.



Visti i pochi elementi a disposizione, rimaniamo con le orecchi ben tese nell'attesa di scoprire se è l'ennesimo lavoro di fantasia da parte di un fan o un leak come quello che sembra aver mostrato le porte di ingresso e le finiture di Xbox Series X.





A first look at the Sony PlayStation 5. It is on and loading. pic.twitter.com/nE9I4EkZJj — Sm1Le (@Sm1LeXZ) January 25, 2020