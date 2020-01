The Witcher 3, vediamo le magnifiche spade vere con licenza ufficiale

Il fabbro Artur Wysocki ha forgiato delle spade con licenza ufficiale The Witcher 3. Più precisamente sono delle riproduzioni in scala 1:1 del set "Mastercrafted Wolven".



Wysocki è così appassionato alla serie The Witcher che ha anche lanciato un sito ufficiale per le sue opere chiamato Kaer Mohren Forge.



Purtroppo le spade non sono in vendita e non vengono prodotte industrialmente. Se le volete e siete disposti a spendere delle cifre importanti potete commissionarne la riproduzione direttamente dal sito di Wysocki. Il costo delle spade va dai 400€ per il modello base, fino ai 900€ per i modelli migliori. Attenzione però, perché essendo fatte tutte rigorosamente a mano e nel tempo libero dell'autore, i tempi di consegna degli ordini possono variare.



Che dire su queste meravigliose spade? Osservandole da vicino è impossibile non notare la ricchezza di dettagli, come le rune incise nel metallo. Sono davvero degne di quelle di The Witcher 3.