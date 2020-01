Avengers: Endgame, Captain Marvel in una statua realizzata da Iron Studios

A distanza di quasi un anno dal suo arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Avengers: Endgame di Marvel Studios non smette di far parlare di sé. Oggi possiamo mostrarvi la prima immagine della statua dedicata a Captain Marvel, primo tassello di un set tanto costoso quanto affascinante in arrivo nei prossimi mesi.

Questa statua da collezione è stata realizzata da Iron Studios, e riproduce la Captain Marvel del film Avengers: Endgame in scala 1:10. Si tratta del primo personaggio di un diorama di Avengers: Endgame che rappresenterà la battaglia finale contro Thanos, ma gli altri eroi arriveranno più avanti; intanto Captain Marvel è disponibile per il preordine, e sappiamo già che costerà ben 130 dollari.

Dipinta a mano e realizzata in edizione limitata, la statua di Captain Marvel sarà disponibile tra i mesi di ottobre e dicembre 2020, o almeno questa è la data di lancio prevista al momento. Probabilmente saremo già invecchiati per bene prima di vedere il diorama al completo, ma intanto eccovi la prima immagine del personaggio in questione.