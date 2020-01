Captain Marvel 2 in produzione: l'uscita del film è fissata al 2022

Captain Marvel 2 è ufficialmente in produzione: l'uscita del film è fissata al 2022 e la sceneggiatura verrà scritta dall'autrice di WandaVision, Megan McDonnell.



La McDonnel non sarà tuttavia l'unica donna coinvolta nel progetto, visto che Marvel sta cercando anche una regista che possa dirigere la pellicola e bissare lo straordinario successo del primo Captain Marvel.



La storia di Captain Marvel 2 sarà ambientata nel presente, abbandonando dunque gli anni '90 del capitolo iniziale, ma per il momento i dettagli sono scarsi.



Anna Boden e Ryan Fleck, scrittrice e regista del primo film, continueranno a lavorare nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, dedicandosi probabilmente a una serie in arrivo su Disney .