Kingdom Hearts: Project Xehanort annunciato per iOS e Android da Square Enix

Project Xehanort è la nuova esperienza di Kingdom Hearts annunciata da Square Enix per i dispositivi mobile, in arrivo su App Store e Google Play nel corso della primavera di quest'anno.



Considerando che la brevissima sinossi del gioco recita "Perché è diventato un adoratore dell'oscurità?", immaginiamo che questo nuovo titolo per iOS e Android ambientato nel mondo di Kingdom Hearts ripercorrerà le origini del celebre villain Maestro Xehanort.



Project Xehanort è il nome provvisorio del progetto, e Square Enix ha indotto un concorso su Twitter per indovinare quello che sarà il nome ufficiale del gioco.



Per partecipare basta scrivere un messaggio a @ProjectXehanort con l'hashtag #KHNameContest, aggiungendo nel commento il nome che immaginiamo.