Due importanti giochi della saga di Kingdom Hearts sono stati rimossi dai negozi senza annunci

Purtroppo, però, se non avete già affrontato i due giochi ora non potete più farlo. Kingdom Hearts Union X Dark Road è infatti stato eliminato dai negozi mobile per Android e iOS .

Kingdom Hearts Union X Dark Road è una applicazione mobile videoludica che include al suo interno due videogiochi della saga di Square Enix. Anche se i giocatori PC e console alle volte classificano i giochi mobile come secondari, in questo caso il termine è più che mai sbagliato, visto che quanto raccontato dalle due opere è fondamentale per la componente narrativa della saga e per il suo futuro, Kingdom Hearts 4 compreso.

La scomparsa di Kingdom Hearts Union X Dark Road

Il problema è anche il fatto che Kingdom Hearts Union X Dark Road è stato rimosso senza annunci da parte di Square Enix. Il sito ufficiale del gioco è ancora attivo e presenta dei pulsanti per raggiungere le pagine dei negozi mobile, ma questi non portano a nulla in realtà.

Entrambi i giochi erano stati abbandonati da tempo e non ricevevano più alcun aggiornamento, ma erano ancora accessibili perlomeno. Per fortuna, vista la fama di Kingdom Hearts, in rete non è difficile trovare video che raccolgono la componente narrativa per chi è interessato a recuperarli. È anche il modo più veloce per scoprire esattamente cosa accade in Kingdom Hearts Union X Dark Road, visto che parliamo di giochi gacha che richiedono ore e ore di gameplay per il completamento.

Ricordiamo poi che è in arrivo un altro gioco mobile per Kingdom Hearts che ovviamente sarà sempre importante a livello narrativo: Missing Link.