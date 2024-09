Harry Potter Campioni di Quidditch si mostra con un trailer cinematografico che ci carica in vista dell'uscita

I dettagli su Harry Potter: Campioni di Quidditch

Ricordiamo che Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile dal 3 settembre 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione Nintendo Switch arriverà più avanti. Il gioco sarà pubblicato al lancio su PlayStation Plus Essential. La versione fisica è invece prevista per novembre: potete prenotarla qui.

Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile in due edizioni, la standard (che è quella inclusa anche con PS Plus Essential) e la Deluxe Edition (la versione fisica è solo Deluxe). Facendo la prenotazione od ottenendo il gioco tramite PS Plus si ha accesso anche alla skin per scopa Firebolt Supreme.

La Deluxe Edition contiene una serie di bonus estetici a tema con le quattro case di Hogwarts (Serpeverde, Tassorosso, Grifondoro, Corvonero), oltre a 2.000 unità di oro per acquistare oggetti estetici. Tutti gli oggetti estetici si ottengono giocando e non ci sono microtransazioni o Pass Stagionali.

Harry Potter: Campioni di Quidditch è un gioco sportivo nel quale possiamo affrontare una modalità giocatore singolo in cui completare una serie di Coppe oppure giocare online con amici e sconosciuti.

Ecco anche tutti i dettagli del gameplay in un approfondito video.