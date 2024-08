Harry Potter: Campioni di Quidditch ci svela tutti i dettagli del gameplay in un approfondito video

Vediamo tutto quello che c'è da sapere sui ruoli, le modalità, i potenziamenti e non solo in Harry Potter: Campioni di Quidditch.

Il trailer di approfondimento del gameplay di Harry Potter: Campioni di Quidditch

Nel video viene prima di tutto confermato che potremo optare per i quattro classici ruoli del Quidditch, ovvero Cercatore, Cacciatore, Battitore e Portiere. Ogni posizione ha il proprio stile di gioco unico. Viene poi detto che un goal vale 10 punti (come nelle regole classiche) mentre il boccino vale 30 punti (invece dei classici 150). La partita termina allo scadere del tempo oppure quando una squadra arriva a 100 punti.

Viene poi spiegato che Harry Potter: Campioni di Quidditch propone quattro Tornei. Il primo è nel campo nel giardino della Tana, la casa dei Weasley. Poi dovremo passare al torneo annuale di Hogwarts. Il terzo è il torneo di Quidditch Tremaghi, con le scuole Beauxbâtons e Durmstrang. Infine, ci sono i campionati mondiali con sedici nazionali. In ogni torneo potremo decidere che squadra interpretare, tra le case di Hogwarts, le varie scuole e le nazioni.

Vengono presentati poi i potenziamenti per il personaggio, così da personalizzare lo stile di gioco di ogni classe. Potremo anche potenziare le scope, che hanno statistiche come velocità, durabilità (punti vita, in pratica) e agilità. Potremo poi personalizzare anche l'aspetto del personaggio, le animazioni per i goal, la scia della scopa e non solo.

Infine, viene spiegato che ci sarà il PvP, sia con matchmaking che con gli amici. Nel corso del tempo, dopo l'uscita, arriveranno altri contenuti, personaggi ed eventi. Non ci sono microtransazioni.

Inoltre, Harry Potter: Campioni di Quidditch farà un regalo speciale ai nostalgici dell'epoca di PS1.

Vi ricordiamo che Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile dal 3 settembre su PC, PlayStation e Xbox. La versione Nintendo Switch arriverà più avanti. Sarà incluso in PS Plus Essential al lancio.