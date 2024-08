Warhammer 40.000: Space Marine 2 ci prepara al lancio con uno spettacolare trailer cinematografico

Il filmato ovviamente prepara i giocatori all'imminente debutto del gioco, in programma per il prossimo 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S , seguito da un ricco piano di aggiornamenti gratuiti e contenuti a pagamento.

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno pubblicato un trailer cinematografico di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , che trovate nel player sottostante. Intitolato "The Angels of Death", il filmato mostra gli Space Marine, la forza di elité più temeraria e cruenta all'ordine dell'Imperatore, mentre affrontano orde e orde di alieni.

Gli Angeli della Morte in azione nel nuovo trailer

A questo proposito, giusto ieri sono stati annunciati i contenuti gratuiti per il supporto post lancio dell'Anno 1, che includerà aggiornamenti con nuove funzionalità, supporto alle risoluzioni ultrawide e molto altro ancora, nonché nuove missioni cooperativa, una modalità orda, nuovi oggetti cosmetici e molto altro ancora.

Per chi non lo conoscesse, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è uno sparatutto in terza persona, che prosegue la storia del leggendario Ultramarine Tenent Titus. Nei panni degli Space Marine i giocatori useranno armi da fuoco e da mischia di vario genere per eliminare i Tiranidi lungo il corso di un'avvincente campagna affrontabile in solitaria o con altri due amici grazie alla co-op. Il gioco include anche una ricca modalità multiplayer PvE con missioni cooperative e combattimenti PvP 6v6.