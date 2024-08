Marvel mostra per la prima volta in video Thunderbolts* e Daredevil: Born Again

Marvel Studios ha pubblicato un video nel quale celebra gli 85 anni di Marvel e in tale video ha incluso alcuni dettagli dei prossimi prodotti cinematografici e televisivi. C'è modo di vedere il film sui Thunderbolts e la serie TV Daredevil: Born Again di Disney+.

Il video degli 85 anni di Marvel

Nella sequenza dedicata ai Thunderbolts (1:56 del video) vediamo Florence Pugh nei panni dell'ex assassina / Vedova Nera Yelena Belova, Sebastian Stan in quelli del Soldato d'Inverno (il cui nome è Bucky Barnes), Wyatt Russell in quelli di John Walker / U.S. Agent, Hannah John-Kamen in quelli di Ghost e David Harbour in quelli del Guardiano Rosso.

Ricordiamo che Thunderbolts* (questo è il titolo ufficiale, con l'*) è stato annunciato nel giugno 2022 ed è incentrato su un gruppo di antieroi inviati in missione per il governo degli Stati Uniti. È l'ultimo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e arriverà nelle sale nel maggio 2025.

La clip di Daredevil (2:00 nel video), invece, mostra per la prima volta Matt Murdock di Charlie Cox in costume. Daredevil: Born Again prevede una prima stagione di 18 episodi. Vincent D'Onofrio, che riprende il ruolo di Kingpin per la serie, ha rivelato in un'intervista a Newsweek del marzo 2023 che è già prevista una seconda stagione.

Sappiamo poi che la serie Marvel Vision Quest potrebbe vedere il ritorno di due personaggi importanti creduti morti.