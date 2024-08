La serie Marvel Vision Quest potrebbe vedere il ritorno di due personaggi importanti creduti morti

Da allora non se ne è saputo niente, ma pare che il personaggio non sarà l'unico a ricomparire all'interno del prodotto televisivo. Ben due personaggi ritenuti morti potrebbero tornare , in base a nuovi report.

Marvel continua a lavorare su nuove serie TV per Disney Plus e una di queste dovrebbe essere Vision Quest , dedicata chiaramente al personaggio La Visione, che è stato resuscitato (in un certo senso) durante la serie WandaVision.

Cosa sappiamo sui personaggi di Marvel Vision Quest (spoiler)

Secondo un nuovo report, Vision Quest potrebbe portare al ritorno di Scarlet Witch. L'Hollywood Reporter ha dato la notizia del ritorno di James Spader nel ruolo di Ultron per la prossima serie Disney+. Ora, Deadline riporta che anche la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen potrebbe tornare in Vision Quest.

Scarlet Witch / Wanda Maximoff interpretata da Elizabeth Olsen

Ultron è stato sconfitto in Avengers: Age of Ultron, ovvero la pellicola nella quale sono stati introdotti sia Visione che Wanda Maximoff (quest'ultima era già apparsa nei crediti di Captain America: The Winter Soldier). La donna conclude il proprio arco narrativo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel quale è la cattiva. Viene sconfitta nella montagna Wundagore dopo essersi pentita e rimane schiacciata in un crollo di una caverna.

Ovviamente però la morte è un concetto secondario in una saga come quella Marvel, dove il Multiverso potrebbe avere tante sorprese in serbo.

Vi ricordiamo infine che Robert Downey Jr. sarà ancora una volta Iron Man, svela Marvel, solo non nel modo in cui pensavamo.