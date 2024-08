Greedfall 2 esiste in accesso anticipato solo grazie a Baldur's Gate 3

Il gioco di ruolo Greedfall 2 sarà presto pubblicato - come riconfermato durante la Gamescom -, ma non in versione completa. Per la prima volta per Spiders, il team di sviluppo ha optato per la distribuzione tramite Accesso Anticipato. Come sono arrivati a queste scelta?

In realtà il team da anni voleva seguire questa strada, ma l'editore - Nacon - non pareva convinto. Il successo di Baldur's Gate 3 ha però fatto cambiare idea alla compagnia che ha deciso di fare un tentativo. Ricordiamo che Baldur's Gate 3 ha trascorso anni in accesso anticipato e in tale periodo ha regolarmente dialogato con i fan per trasformare il gioco nel GDR che tutti amano.