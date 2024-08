In Starfield già si possono usare dei veicoli di Star Wars

Come saprete, recentemente in Starfield sono stati introdotti i veicoli di terra, per esplorare più velocemente i pianeti. Nemmeno a dirlo, le prime mod che sono andate a modificare il sistema hanno introdotto dei veicoli provenienti dalla serie Star Wars. In particolare una mod creata dal modder radiclown ha attirato l'attenzione dei fan della galassia degli Skywalker.

Si chiama "X-34 Landspeeder" e fa esattamente quello che dice, ossia introduce in Starfield il famoso veicolo di Star Wars pilotato da Luke Skywalker. Sostanzialmente la mod trasforma il REV-8, il veicolo ufficiale del gioco, in una versione ultra dettagliata del Landspeeder. Per usarlo dopo averlo installato, basta acquistare il REV-8 vanilla in qualsiasi astroporto.