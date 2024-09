Greedfall 2: The Dying World, scopriamo la data di uscita, accesso anticipato, gameplay e tutto ciò che sappiamo

Prima dell'uscita del gioco, però, è bene farci un'idea precisa di cosa possiamo aspettarci da Greedfall 2: The Dying World, parlando della storia, del gameplay e non solo.

Data di uscita dell’Accesso Anticipato e piattaforme di Greedfall 2: The Dying World

Greedfall 2: The Dying World sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2024 su PC in versione Accesso Anticipato. In altre parole non si tratta della versione finale del videogioco, ma solo di una prima parte che richiederà ancora del lavoro per l'ampliamento e il miglioramento di molti aspetti del gioco, così da arrivare al lancio ufficiale in perfetta forma.

Il team di sviluppo ha affermato che la possibilità di proporre l'Early Access per Greedfall 2: The Dying World è nata grazie al successo di Baldur's Gate 3. Inoltre, spiega che il desiderio di proporre un Accesso Anticipato è condizionata dal fatto che si tratta di un gioco molto più grande rispetto al precedente, più ambizioso anche, e che Spiders desidera evolverlo ascoltando continuamente il feedback dei giocatori. Attenti però, perché tra un aggiornamento e il successivo dell'Accesso Anticipato i salvataggi andranno perduti.

Greedfall 2: The Dying World è previsto anche per console, precisamente PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma al momento non è nota una data di uscita precisa per la versione completa, che dovrebbe arrivare nel corso del 2025.