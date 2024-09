Il team di Greedfall 2 ha vinto: aumento del salario e condizioni lavorative migliori per Spiders

Come vi avevamo segnalato, la forza lavoro del team di Spiders - autori di Greedfall 2 The Dying World - ha indetto uno sciopero in protesta alle condizioni di lavoro imposte dal direttivo dello studio.

Dopo un colloquio tra le parti, è stato accordato un aumento del salario minimi dell'11%, è stato confermato che non ci saranno cambiamenti agli accordi per il lavoro da remoto, che rimane un'opzione per i lavoratori, e la compagnia "darà il via a un analisi delle condizioni e del'ambiente di lavoro".