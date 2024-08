Gli sviluppatori di Greedfall 2: The Dying World in sciopero, vengono maltrattati e sottopagati

Gli sviluppatori di Greedfall 2: The Dying World hanno annunciato uno sciopero dopo che circa la metà dei dipendenti ha sottoscritto una lettera rivolta alla ridigenza in cui denunciano di essere maltrattati e sottopagati .

Problemi in vista per il lancio di Greedfall 2?

Sappiamo che GreedFall 2: The Dying World ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam, ma visti gli ultimi sviluppi esiste la concreta possibilità che il lancio del gioco venga rinviato.

Alcuni dei personaggi di Greedfall 2: The Dying World

Proprio questo progetto è stato definito particolarmente complicato nella lettera dei dipendenti, che hanno parlato di "un'ansia diffusa e una perdita di interesse" nei confronti del gioco, che si traduce anche nel timore di pubblicare un prodotto al di sotto delle aspettative, cosa che potrebbe spingere molti ad andarsene.

"La direzione dà l'impressione di volerci trattare come schiavi nella stiva di una nave, che continuano a remare senza mai conoscere né la rotta né la destinazione del loro viaggio", si legge ancora nel messaggio. "Spiders si sente come una nave che naviga senza nessuno al timone."

Tornando su Greedfall 2: The Dying World, la lettera spiega che "il lancio in accesso anticipato rappresenta un problema, come testimoniano i numerosi ritardi subiti, e l'uscita completa del gioco a meno di un anno di distanza sembra difficile da realizzare, dato che c'è ancora molto da fare."

Allo stato attuale, il team di sviluppo ha espresso l'intenzione di scioperare nel corso della prossima settimana.