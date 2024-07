GreedFall 2: The Dying World ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam

Nacon e gli sviluppatori di Spiders hanno annunciato la data di uscita di GreedFall 2: The Dying World in accesso anticipato. Sarà disponibile su Steam a partire dal 24 settembre, con a seguire nei mesi successivi la pubblicazione del gioco completo in simultanea su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A voler essere puntigliosi è stata mancata di pochissimi giorni la finestra di pubblicazione estiva precedentemente indicata, segno che gli sviluppatori hanno ritenuto necessario prendersi del tempo aggiuntivo per garantire ai giocatori una build quanto più stabile e godile possibile. Peccato che in questa occasione non si è parlato nel dettaglio dei contenuti che saranno disponibili all'inizio dell'early access, con ulteriori informazioni che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane. In compenso, è stato pubblicato un nuovo trailer, che trovate nel player sottostante.