Quindi, seguiteci in questa recensione (e non in luoghi poco raccomandabili) alla scoperta dell'ultima fatica di questo team di sviluppo tutto matto.

Nonostante ciò, però, una notte, i membri delle gang di strada rubano la sua amatissima collezione di sneakers , che custodisce come delle reliquie. La soluzione, in un mondo come questo, è ovviamente una sola: prendere a calci ogni singolo criminale finché non avrà riottenuto ciò che gli appartiene.

Il gameplay, adrenalinico e caotico, richiama quello dei classici sparatutto in prima persona, con un pizzico di frenesia alla Hotline Miami . Proprio a quest'ultimo la mente torna quando ci si ritrova a percorrere i corridoi di abitazioni urbane gremite di scagnozzi armati fino ai denti pronti a farci le penne, molto spesso in un sol colpo.

Anger Foot è un videogioco che gli stessi sviluppatori definiscono un "first-person booter", che potremmo tradurre in un calciatutto in prima persona . L'obiettivo, infatti, è quello di farsi largo lungo i 61 livelli presenti a suon di calci (e armi da fuoco, all'occorrenza), il tutto accompagnato da quell'incessante cronometro in alto a sinistra che segna il nostro tempo (e ci mette fretta, anche se non ci sono vere e proprie conseguenze se si completa lo scenario in 30 secondi o 10 minuti).

Ora, vorremmo non fare i Silente di turno, ma qui ci va un bel "tuttavia". Infatti, sono presenti alcune criticità, come il non proprio chiaro feedback dei colpi sparati con armi automatiche e il tremendo sistema di guida di un canotto che appare solo una volta, durante un combattimento con uno dei boss criminali, ma la cui natura incontrollabile ci ha fatto tirare più di un calcio per aria e più di un santo per terra.

Essendo un gioco molto frenetico, una delle cose che Anger Foot doveva fare meglio, prima della storia, dello stile o delle meccaniche di base, era la risposta ai comandi . Un titolo del genere non si può permettere un sistema di mira e movimento fallati, in nessun aspetto, o l'intera esperienza risulterà frustrante.

Scegliere una particolare scarpa piuttosto che un'altra può effettivamente cambiare l'approccio al livello, sbloccando scorciatoie o rendendolo più facile (o più difficile). Qui è tutto in mano al singolo giocatore e a quanto è disposto a sperimentare e tornare a esplorare nuovamente i livelli in cerca di segreti divertenti lasciati dagli sviluppatori o vie nascoste che prima risultavano inaccessibili.

Anger Foot è uno di quei giochi di per sé brevi, ma che puntano tutto sulla rigiocabilità e la corsa al record. I 61 livelli, che seguono un percorso attraverso le quattro (anche se, in realtà, sono cinque) zone criminali della città, scivolano come il burro, se si procede dritti come fusi verso l'uscita, ai ritmi incessanti di una speedrun. Ma la vera sfida proposta è quella di completarli portando a termine i tre obiettivi secondari che caratterizzano ogni quadro.

Quando lo stile ripaga

Visivamente Anger Foot è un piccolo gioiello di stile. In un amalgama che unisce street art, fumetti, illustrazione da manifesto di festival musicali indipendenti e animazione che richiama le plastiche e geometriche forme della Ardman Animations e le folli e irriverenti visioni aliene di Justin Roiland (mente dietro Rick and Morty, ma anche videogiochi come Trover Saves The Universe e l'affine High on Life), Anger Foot riesce a trovare una sua armonia, in perfetta sintonia con la sua poetica poco poetica.

Una partita a biliardo finita male (per loro)

La concettualizzazione e realizzazione dei nemici è ispirata, stravagante, inaspettata, come anche gli ambienti criminali in cui ci si muove, che rispecchiano le singole, stereotipate gang: i malfamati appartamenti della Violence Gang, le fetide fogne verde acido della Pollution Gang, gli uffici corporativi della Business Gang e gli antri infernali e lussuriosi della Debauchery Gang. Ultima nota di merito va al video animato che introduce al gioco, una vera chicca per i fanatici di questo stile contaminato.