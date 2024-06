Anger Foot, abbiamo provato di un FPS tosto come un calcio nei denti

I ragazzi che compongono il team di Free Lives, software house responsabile di Anger Foot, devono essere fissati con i film d'azione degli anni '90. Non si spiega altrimenti questa spiccata inclinazione verso eroi ipertrofici e violenza brutale, per quanto spesso edulcorata da uno stile visivo affine a quello dei cartoni animati. Il loro Broforce, per esempio, citava poco velatamente Rambo, Xena, Terminator, Mr. T e compagnia esplosiva annessa in una sorta di Mercenari in salsa pixel art 2D. Gorn, dal canto suo, era in tutto e per tutto un simulatore di gladiatore romano in VR, titolo non certo votato al realismo, quanto al riempire lo schermo di sangue e cervella spappolate.

Considerando anche il particolarissimo Genital Jousting, un titolo che è già tutto un programma, non siamo rimasti particolarmente sorpresi nel trovarci tra le mani un gioco folle e sopra le righe come Anger Foot, un boomer shooter dall'anima arcade. Bastano cinque minuti con il pad in mano per odiarlo alla follia o, al contrario, finire risucchiati in un vortice, di calci s'intende, da cui è davvero difficile uscire, se non dopo aver completato tutti gli obiettivi ed essersi portati all'inferno quanti più nemici possibile.

Nel paio d'ore concesseci insieme al gioco, grazie alla demo che abbiamo potuto testare in questi giorni, ci siamo trovati prigionieri di una formula di gioco semplice, eppure funzionale, nonché di un comparto artistico dannatamente intrigante e quasi ipnotico.